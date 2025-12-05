Ричмонд
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экономика, туризм, образование: губернатор Никитин подвел итоги партнерства с Узбекистаном

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 декабря, ФедералПресс. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил перспективы экономического партнерства региона с Узбекистаном. Встреча прошла в Ташкенте в рамках 26-го заседания Межправительственной комиссии по сотрудничеству двух стран.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Узбекистан выступает одним из важнейших партнеров Нижегородской области. Между нашим правительством и регионами Узбекистана подписано шесть межрегиональных соглашений о сотрудничестве. По итогам девяти месяцев 2025 года товарооборот региона с Узбекистаном увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

подчеркнул Глеб Никитин

Глава региона выразил заинтересованность в наращивании сотрудничества и предложил возобновить обсуждение проектов, связанных с дробильно-сортировочным оборудованием и производством базальтовых материалов, а также расширить взаимодействие в металлургии, энергетическом машиностроении и переработке промышленных отходов.

Особое внимание Никитин уделил реализации промышленных инвестпроектов в ОЭЗ «Кулибин» и возможности создания совместной инфраструктуры в Узбекистане.

Глеб Никитин также затронул тему партнерства в туристической отрасли, упомянув о разработке общих туристических программ. В частности, нижегородские власти анализируют возможности туристической сферы в областях Узбекистана и горнолыжного курорта «Амирсой» под Ташкентом, поддерживают связь с Навоийской, Кашкадарьинской, Джизакской и Бухарской областями, а также работают над организацией совместных поездок.

В качестве успешного примера он выделил развитие авиасообщения. Если в марте 2023 года Uzbekistan Airways выполняла в регион два рейса в неделю, то с апреля 2024 года их частота возросла до трех.

Кроме того, сейчас действует около 60 соглашений между вузами двух регионов. За последние три года количество студентов из Узбекистана в Нижегородской области выросло в 1,7 раза.

По итогам заседания стороны подписали протокол и план укрепления межрегионального сотрудничества.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, как Нижегородская область выстраивает миграционную политику и стремится найти баланс между экономической целесообразностью и защитой интересов местного населения. Подробнее об этом можно почитать в отдельном материале.