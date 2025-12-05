Экономика, туризм, образование: губернатор Никитин подвел итоги партнерства с Узбекистаном

Узбекистан выступает одним из важнейших партнеров Нижегородской области. Между нашим правительством и регионами Узбекистана подписано шесть межрегиональных соглашений о сотрудничестве. По итогам девяти месяцев 2025 года товарооборот региона с Узбекистаном увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Глава региона выразил заинтересованность в наращивании сотрудничества и предложил возобновить обсуждение проектов, связанных с дробильно-сортировочным оборудованием и производством базальтовых материалов, а также расширить взаимодействие в металлургии, энергетическом машиностроении и переработке промышленных отходов.
Особое внимание Никитин уделил реализации промышленных инвестпроектов в ОЭЗ «Кулибин» и возможности создания совместной инфраструктуры в Узбекистане.
Глеб Никитин также затронул тему партнерства в туристической отрасли, упомянув о разработке общих туристических программ. В частности, нижегородские власти анализируют возможности туристической сферы в областях Узбекистана и горнолыжного курорта «Амирсой» под Ташкентом, поддерживают связь с Навоийской, Кашкадарьинской, Джизакской и Бухарской областями, а также работают над организацией совместных поездок.
В качестве успешного примера он выделил развитие авиасообщения. Если в марте 2023 года Uzbekistan Airways выполняла в регион два рейса в неделю, то с апреля 2024 года их частота возросла до трех.
Кроме того, сейчас действует около 60 соглашений между вузами двух регионов. За последние три года количество студентов из Узбекистана в Нижегородской области выросло в 1,7 раза.
По итогам заседания стороны подписали протокол и план укрепления межрегионального сотрудничества.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, как Нижегородская область выстраивает миграционную политику и стремится найти баланс между экономической целесообразностью и защитой интересов местного населения. Подробнее об этом можно почитать в отдельном материале.