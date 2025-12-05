Ричмонд
Узбекистан расширяет практику передачи региональных электросетей в частные руки

Vaib.uz (Узбекистан. 5 декабря). Власти Узбекистана намерены масштабировать опыт передачи региональных электросетей в управление частным инвесторам. В середине ноября стало известно, что турецкая компания Aksa Enerji получила в управление электросети Самаркандской области. Этот опыт власти считают успешным и намерены распространить его ещё на четыре области.

Об этом сегодня сообщил президент страны, выступая на торжественной церемонии запуска новых энергетических объектов и старта строительства очередных мощностей.

Президент подчеркнул, что благодаря реформам в секторе генерации электроэнергии Узбекистан получил ценный опыт прямого привлечения иностранных инвестиций на условиях государственно-частного партнёрства.

«С этого года мы начали применять принципы частного партнёрства не только в производстве электроэнергии, но и в её доставке потребителям», — отметил глава государства, приведя в пример сотрудничество с Aksa Enerji.

В рамках достигнутого соглашения турецкая компания взяла на себя операционное управление Самаркандскими региональными электрическими сетями. Компания будет инвестировать собственные средства, модернизировать инфраструктуру и поэтапно сократит потери электроэнергии в два раза. По предварительным оценкам, это позволит экономить в среднем 20 миллионов долларов ежегодно.

В следующем году управление электросетями Джизакской и Сырдарьинской областей, а в 2027 году — Наманганской и Ташкентской областей также будет предложено частным инвесторам. Ожидается, что привлечение профессиональных управляющих компаний поможет не только снизить потери электроэнергии и повысить эффективность сетей, но и привлечь в сектор дополнительные инвестиции.

Эксперты отмечают, что успешная реализация такого подхода может стать новым драйвером развития энергетической инфраструктуры страны и повысить её инвестиционную привлекательность. Узбекистан продолжает активно реформировать энергосектор, делая ставку на современное управление и внедрение новых технологий.