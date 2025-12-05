Узбекистан расширяет практику передачи региональных электросетей в частные руки

В следующем году управление электросетями Джизакской и Сырдарьинской областей, а в 2027 году — Наманганской и Ташкентской областей также будет предложено частным инвесторам. Ожидается, что привлечение профессиональных управляющих компаний поможет не только снизить потери электроэнергии и повысить эффективность сетей, но и привлечь в сектор дополнительные инвестиции.