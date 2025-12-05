В Намангане появится свой чайна-таун

Ожидается, что запуск столь масштабного комплекса станет новым драйвером экономического роста как для Наманганской области, так и для всей Ферганской долины. Реализация проекта не только привлечёт значительный объём иностранных инвестиций, но и обеспечит создание множества новых рабочих мест.