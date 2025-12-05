Ричмонд
СВО
В Намангане появится свой чайна-таун

Vaib.uz (Узбекистан. 5 декабря). В городке «Новый Наманган» официально стартовало строительство масштабного жилого и бизнес-комплекса China town Namangan. Как отмечают в хокимияте Наманганской области, он станет первым и единственным подобным проектом во всей Центральной Азии.

Источник: Vaib.uz

Реализацией проекта занимается китайская компания Jiangsu Tonke Real Estate, которая инвестирует в строительство порядка 750 миллионов долларов. В рамках China town Namangan предусмотрено возведение современных жилых кварталов, бизнес-центров, пятизвёздочных гостиниц, а также торговых и развлекательных объектов.

Ожидается, что запуск столь масштабного комплекса станет новым драйвером экономического роста как для Наманганской области, так и для всей Ферганской долины. Реализация проекта не только привлечёт значительный объём иностранных инвестиций, но и обеспечит создание множества новых рабочих мест.

По мнению экспертов, China town Namangan внесёт вклад в развитие городской инфраструктуры и станет новой визитной карточкой региона, способствуя укреплению деловых связей между Узбекистаном и Китаем.