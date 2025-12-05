Продажи электрокаров в РФ оказались в 10 раз ниже производственных целей кабмина

По его мнению, для российских условий в большей степени подходит газомоторный транспорт и единственная страна мира, которая добилась успеха с электромобилями, — Китай, поскольку ему удалось сфокусироваться на этой теме, перескочив эпоху ДВС. «Зеленая повестка» вышла из моды во всем мире, ее отменяют, и мы здесь не исключение, добавил он.