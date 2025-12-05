Продажи электрокаров в РФ оказались в 10 раз ниже производственных целей кабмина

Утвержденная правительством концепция развития электротранспорта в России провалилась: продажи электромобилей в стране в 2025 году оказались на порядок ниже целевых показателей по их производству. В Минпромторге винят во всем международные санкции. Эксперты говорят о том, что цифры в концепции изначально выглядели завышенными.
Продажи новых электромобилей в России за 11 месяцев 2025 года составили 12,1 тыс. экземпляров, из них на машины российского производства пришлось только 33% (менее 4 тыс. машин) — на порядок меньше целевого показателя по производству электротранспорта в России в 2025 году, заложенного в отраслевой концепции.
«Доля изготовленных в Российской Федерации составила 33%. В аналогичном периоде 2024 г. доля таких электромобилей на рынке составляла 20%», — отмечается в отчете Минпромторга о рынке транспортных средств в Российской Федерации по итогам 11 месяцев 2025 года.
Просчитались в 10 раз.
Объем проданных в стране в 2025 году электромобилей, выпущенных российскими заводами, (в котором, вероятно, есть и машины прошлого года выпуска) оказался ~на порядок ниже целевого показателя производства электромобилей в России~, отраженного в концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России на период до 2030 года, утвержденной в 2021 году.
Согласно концепции, утвержденной распоряжением правительства РФ от 23 августа 2021 г. № 2290-р, целевые показатели производства электротранспорта в России составляли на 2022 год 2,5 тыс. машин, на 2023-й — 7,4 тыс. машин, на 2024-й — 17,5 тыс. машин, ~на 2025-й — 44 тыс. машин, а на 2026-й — уже 71 тыс.~
К 2030 году, до которого действует концепция, в России должно выпускаться 217 тыс. электротранспортных средств в год. Под таковыми в документе понимаются «транспортные средства категорий М1, М2, М3, N1, N2, N3, L7 с улучшенными показателями энергоэффективности и экологичности, работающие на альтернативных источниках энергии (тяговая аккумуляторная батарея и водородный топливный элемент)».
«Планы формировались до СВО».
В пресс-службе Минпромторга сообщили «Газете.Ru», что производственные программы отечественных автопроизводителей корректируются исходя из текущих прогнозов развития рынка автомобилей и электромобилей в России, на которые существенно влияет продолжающееся санкционное давление со стороны недружественных стран, динамика ставки автокредитования, некоторое перераспределение спроса с электромобилей на гибридные автомобили — в том числе на мировом уровне.
"Отмечаем, что.
плановые показатели указанной Концепции (разработана Минэкономразвития России) были сформированы еще до начала СВО — в 2021 году с учетом оптимистических ожиданий.
по динамике роста рынка электромобилей в Российской Федерации, общемирового тренда на увеличение доли электромобилей, а также наличия отложенного спроса на российском авторынке в 2021—2022 гг.", — указали в пресс-службе министерства.
На вопрос «Газеты.Ru» о том, сколько электромобилей выпущено в 2025 году в России, в пресс-службе министерства не ответили, но привели общий объем выпуска электромобилей и гибридов в январе — ноябре: 12,6 тыс. единиц.
«Важно, что за 11 месяцев доля отечественной техники в общем объеме продаж новых электромобилей выросла на 13 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 33%», — подчеркнули в Минпромторге.
Сколько давали денег.
Принятая в 2021 году концепция развития электротранспорта предусматривала многомиллиардные ассигнования на ее выполнение, в том числе из государственного бюджета.
«Общий бюджет концепции оценивается в 591 млрд. руб. до 2030 г., из которых внебюджетные средства составят порядка 499 млрд. руб. ~Дополнительные налоговые поступления в бюджет составят более 460 млрд руб.~» — сообщала в августе 2021 года пресс-служба Минэкономразвития, подчеркивая, что концепция разработана совместно с Минпромторгом.
До 2024 г. на реализацию концепции планировалось направить 47,6 млрд руб., из них 9,6 млрд рублей из государственного бюджета и 38 млрд рублей — из Фонда национального благосостояния, уточняла в августе 2021 года газета «Ведомости» в материале, посвященном принятию документа.
Чтобы стимулировать россиян на покупку электрокаров, из госбюджета выделяются субсидии на покупку в кредит электромобилей отечественного производства.
Размер такой субсидии на каждую машину составляет 925 тыс. рублей (но не более 35% полной стоимости машины).
В 2022 году Минпромторг в рамках реализации концепции заключил первые специнвестконтракты (СПИК) на создание в России производства электромобилей. В рамках этих документов автопроизводители берут на себя обязательства по локализации машин в России, а государство предоставляет им льготы и преференции, включая возврат уплаченного утилизационного сбора. Условия СПИК не разглашаются.
В январе 2022 года стало известно, что заявки на заключение СПИК по выпуску электромобилей подали ООО «Моторинвест» (Липецкая область) и ООО «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» (Санкт-Петербург). Об этом подробно писала «Газета.Ru».
Заявки этих компаний в 2022 году были одобрены. Компания «Моторинвест» в рамках СПИК наладила на заводе в Липецкой области выпуск автомобилей под новым брендом Evolute. Первая из поставленных на конвейер моделей, седан Evolute i-Pro, в 2025 году была снята с производства. О его судьбе также подробно писала «Газета.Ru».
«Электромобили Мануфэкчуринг Рус» позднее представила свой грузовик EVM Pro — электромобиль на базе УАЗ «Профи», который не завоевал популярности.
Сам Ульяновский автозавод о разработке и выпуске электрокаров в нынешних условиях вовсе не помышляет, несмотря на наличие наработок в области машин на альтернативных источниках энергии.
«На ближайшую перспективу выпуск электромобиля не стоит на повестке дня Ульяновского автозавода, поскольку в настоящее время компания, как вы знаете, ориентируется на расширение линейки модификаций с традиционными силовыми агрегатами», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе УАЗа.
Какие электрокары берут россияне.
За 10 месяцев 2025 года в России было поставлено на учет 9,6 тыс. новых электрокаров и почти 30 тыс подключаемых гибридов, сообщил в своем Telegram-канале гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
«Динамика по отношению в прошлому году пока отрицательная: −37% и −11% соответственно», — написал он.
Целиков уточнил, что наиболее популярными в стране новыми электромобилями за этот период стали машины Zeekr (2,6 тыс. машин), Evolute (1,4 тыс. машин), «Москвич» (806 машин), Avatr (727 машин) и «АмберАвто» (667 машин). Пятерка наиболее продаваемых в РФ подзаряжаемых гибридов — Lixiang, Voyah, Aito, Wey, Exeed/Exlantix.
Завышенные ожидания.
Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отметили, что целевые объемы производства, заложенные в концепцию развития электротранспорта, даже по состоянию на 2021 году выглядели завышенными.
«Россия — единственная страна в ЕАЭС, в которой платится полная пошлина за электромобили. Во всех остальных странах она нулевая. Скорее всего, электромобили будут расти, но не такими темпами, которые были в этой концепции. Нет предпосылок», — сказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
~На сегодняшний день люди интересуются электромобилями~, многие опросы это показывают, но заинтересованность не равна готовности пойти и купить электромобиль, который стоит на 30−40% дороже, чем бензиновая машина аналогичного типоразмера, добавил он.
Российский рынок электрокаров в последние годы развивался по двум основным направлениям: покупались либо новые дорогие машины стоимостью 4−10 млн рублей, либо недорогие подержанные, напомнил главред «За рулем».
«~Было понятно, что цифр, указанных в концепции развития электротранспорта, при любом раскладе не достичь.~ Должны были случиться экстраординарные вещи, чтобы мы выпускали 44 тыс. машин. При таком выпуске объем рынка электрокаров должен был составлять вообще 60−80 тыс. машин с учетом импорта. Это несерьезно, все было слишком радужно», — заключил Кадаков.
Утопичными считает показатели из концепции развития электротранспорта и вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин.
"Эта стратегия, безусловно, была обречена на провал.
Скорее всего, люди, которые ее принимали, уже давно не работают и отвечать за ее провал уж точно не будут. Единственное, что с этой электромобильной деятельностью нужно сделать, — свернуть ее и все. Недостижимые цифры писали все, потому что это было модно. Ответственности за то, что их не достигли, нет«, — заявил Шапарин “Газете.Ru”.
По его мнению, для российских условий в большей степени подходит газомоторный транспорт и единственная страна мира, которая добилась успеха с электромобилями, — Китай, поскольку ему удалось сфокусироваться на этой теме, перескочив эпоху ДВС. «Зеленая повестка» вышла из моды во всем мире, ее отменяют, и мы здесь не исключение, добавил он.
«Все вложения в электромобили, в зарядную инфраструктуру — исключительно дань моде. Государство тратит немалые деньги, потому что считает, что нужно не отставать от других. При этом мы видим, что в Европе электромобили резко становятся никому не нужны, как только прекращается финансирование», — заключил вице-президент НАС.