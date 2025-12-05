Ричмонд
На содержание парков и скверов Казани в 2026 году выделили 378,5 млн рублей

В Казани на организацию комплексного содержания садов, парков, скверов и горлесопарка «Лебяжье» в 2026 году будет направлено 378,5 млн руб.

Источник: Коммерсантъ

Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупрок.

Работы будут выполняться по заявкам двух муниципальных учреждений: контракт с «Дирекцией парков и скверов г. Казани» будет заключен на сумму 224,6 млн руб., а с «Комитетом внешнего благоустройства» — на 153,9 млн руб.

В рамках контракта исполнители будут обеспечивать комплексное содержание зеленых зон города, включая уход за растительностью, поддержание санитарного состояния и благоустройство территорий.

Работы будут выполняться с 1 января по 31 декабря 2026 года. Финансирование осуществляется из бюджета Казани.