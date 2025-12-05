Калининградский аэропорт получил предупреждение от ФАС: причина

«АО “Международный аэропорт Сочи”, АО “Аэропорт Храброво” и АО “Аэропорт Кольцово” взимали с авиакомпаний отдельную плату за использование платформы общего доступа для регистрации авиапассажиров», — говорится в сообщении ФАС.
В ФАС подчеркивают, что все расходы уже должны быть включены в регулируемый государством базовый тариф за обслуживание. Выделение отдельного платежа рассматривается как навязывание невыгодных условий.
