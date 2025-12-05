Ричмонд
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградский аэропорт получил предупреждение от ФАС: причина

КАЛИНИНГРАД, 5 декабря, ФедералПресс. Федеральная антимонопольная служба России выявила нарушения у операторов трех крупных аэропортов страны, включая Храброво в Калининградской области. Им выданы предупреждения о необходимости устранить незаконную практику.

Источник: Freepik

«АО “Международный аэропорт Сочи”, АО “Аэропорт Храброво” и АО “Аэропорт Кольцово” взимали с авиакомпаний отдельную плату за использование платформы общего доступа для регистрации авиапассажиров», — говорится в сообщении ФАС.

В ФАС подчеркивают, что все расходы уже должны быть включены в регулируемый государством базовый тариф за обслуживание. Выделение отдельного платежа рассматривается как навязывание невыгодных условий.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, как изменится аэропорт Калининграда после 2027 года.