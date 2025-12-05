Ричмонд
В Петербурге построят до трёх десятков морских тральщиков «Александрит»

Корабли будут нести службу на всех четырёх флотах и на Каспийской флотилии.

Источник: Министерство обороны РФ

На Средне‑Невском судостроительном заводе (ОСК, Санкт‑Петербург) планируют построить не менее 20−30 морских тральщиков проекта 12700 «Александрит» для Военно‑морского флота России. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице‑адмирал Игорь Мухаметшин после спуска на воду одиннадцатого корабля серии — «Дмитрий Лысов», сообщает ТАСС.

По словам вице‑адмирала, корабли будут нести службу на всех четырёх флотах и на Каспийской флотилии. Программа строительства рассчитана до 2036 года, а в целом — до 2050 года.

В процессе выпуска серии корабли постоянно совершенствуют: устанавливают более современное вооружение, проводят импортозамещение, улучшают характеристики.

Тральщики проекта 12700 разработаны ЦМКБ «Алмаз» (ОСК). Их ключевая особенность — корпус из монолитного стеклопластика, который повышает живучесть корабля по сравнению с традиционными материалами.

Для борьбы с минами корабли используют телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты. Советник гендиректора ОСК Владимир Королёв отметил, что при создании корабля было реализовано свыше 30 опытно‑конструкторских работ.