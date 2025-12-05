МАРТ сказал, почему отменили предельную цену на огурцы в Беларуси

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сообщили, что в Беларуси отошли от жесткого регулирования цен на огурцы, пишет БелТА.
В МАРТ сказали, что одним из нововведений принятой системы регулирования цен в Беларуси стал контроль за повышением производителями цен на огурцы и помидоры. Теперь белорусские производители имеют право самостоятельно повышать ежемесячно цены не более чем на 0,3%. А при необходимости повысить цену сильнее нужно будет обращаться в комиссию по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмину, предоставив пакет документов с обоснованием.
— Перечень и порядок обращения определен регламентом работы комиссии, — добавила замначальника аналитического управления МАРТ Анастасия Касымова.
При этом в МАРТ сказали, почему отменили предельную цену на огурцы в Беларуси.
— Огурцы и помидоры — чувствительные товары для населения, особенно в межсезонный период. Дабы избежать ценовых всплесков, принято такое решение, — сказала Касымова.
Ранее в Беларуси были установлены предельные цены на огурцы, в межсезонный период 2026 — 2026 предельные цены на свежие овощи отменили.
— В прошлом году были введены предельные цены на огурцы, в этом от такого жесткого регулирования отошли, — констатировала она.
Но добавила, что изменения касаются только белорусских товаров.
