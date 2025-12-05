МАРТ сказал, почему отменили предельную цену на огурцы в Беларуси

В МАРТ сказали, что одним из нововведений принятой системы регулирования цен в Беларуси стал контроль за повышением производителями цен на огурцы и помидоры. Теперь белорусские производители имеют право самостоятельно повышать ежемесячно цены не более чем на 0,3%. А при необходимости повысить цену сильнее нужно будет обращаться в комиссию по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмину, предоставив пакет документов с обоснованием.