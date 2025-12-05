Ричмонд
Россия снимает для белорусов ограничения на перевод денег за границу

В России отменяют ограничения для белорусов на перевод средств за границу.

Источник: Комсомольская правда

Банк России отменяет ограничения на перевод денег за границу для россиян, белорусов и граждан других дружественных стран. Подробнее проинформировали в телеграм-канале «Банк России».

Так, с 8 декабря будут отменены прежние лимиты на переводы иностранной валюты за границу. Это связано с установившейся стабильностью на валютном рынке.

Но при этом с 8 декабря 2025-го по 7 июня 2026-го все еще будут действовать определенные «денежные» ограничения. Например, работающие в России физлица-нерезиденты из недружественных государств смогут переводить за границу средства только в размере зарплаты. А предприятия и неработающие граждане из недружественных стран вообще не смогут переводить средства за рубеж. Исключение — только для компаний, подконтрольных российским юридическим или физическим лицам.

Напомним, в России ограничения на вывод средств за границу стали действовать с марта 2022-го, а после несколько раз продлевались.

