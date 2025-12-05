Россия снимает для белорусов ограничения на перевод денег за границу

Но при этом с 8 декабря 2025-го по 7 июня 2026-го все еще будут действовать определенные «денежные» ограничения. Например, работающие в России физлица-нерезиденты из недружественных государств смогут переводить за границу средства только в размере зарплаты. А предприятия и неработающие граждане из недружественных стран вообще не смогут переводить средства за рубеж. Исключение — только для компаний, подконтрольных российским юридическим или физическим лицам.