Кубанским аграриям компенсируют затраты на семена после засухи

В ходе «Прямой линии» с губернатором Краснодарского края был затронут вопрос поддержки сельхозпроизводителей, пострадавших от засухи. Житель станицы Ленинградской обратил внимание на необходимость помощи аграриям в приобретении посевного материала. В ответ глава региона Вениамин Кондратьев подчеркнул значимость труда работников сельского хозяйства — как растениеводов, так и животноводов — и подтвердил готовность властей оказать всестороннюю поддержку. Особое внимание будет уделено компенсации части затрат на покупку семян для посева осенних зерновых культур.
По данным вице‑губернатора Андрея Коробки, засуха нанесла урон более чем миллиону гектаров сельскохозяйственных угодий. Предусмотренная компенсация станет существенной мерой поддержки для фермеров. При наличии возможностей программа помощи может быть расширена: в неё планируют включить возмещение части расходов на удобрения и дизельное топливо.
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, кубанские аграрии продемонстрировали высокие результаты в текущем сезоне. Объём собранного урожая составил 11 200 000 тонн зерновых и зернобобовых культур, свыше 980 000 тонн масличных (в том числе 680 000 тонн подсолнечника). Производство риса достигло отметки более 830 000 тонн, сахарной свёклы — 6 600 000 тонн. На основе собранного сырья уже произведено свыше миллиона тонн сахара. Отдельно стоит отметить рекордный для региона урожай винограда — 313 000 тонн.
Общая сумма мер поддержки агропромышленного комплекса края достигла 15,8 млрд рублей. В рамках этой программы 388 млн рублей выделены в виде субсидий хозяйствам из засушливых районов — средства направлены на компенсацию затрат, связанных с производством и реализацией зерна.