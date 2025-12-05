Кубанским аграриям компенсируют затраты на семена после засухи

В ходе «Прямой линии» с губернатором Краснодарского края был затронут вопрос поддержки сельхозпроизводителей, пострадавших от засухи. Житель станицы Ленинградской обратил внимание на необходимость помощи аграриям в приобретении посевного материала. В ответ глава региона Вениамин Кондратьев подчеркнул значимость труда работников сельского хозяйства — как растениеводов, так и животноводов — и подтвердил готовность властей оказать всестороннюю поддержку. Особое внимание будет уделено компенсации части затрат на покупку семян для посева осенних зерновых культур.