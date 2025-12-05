Банк России предупредил пермяков о новой финансовой пирамиде

Банк России предупредил любителей инвестиций о новой мошеннической схеме. Мошенники замаскировали финансовую пирамиду под иностранный маркетплейс.
От имени компании «Хуагэ» они предлагают вложить средства в создание новой электронной торговой площадки. Маркетплейс займется продажей уникальной косметикой из Китая. Инвесторам обещают товары с огромной скидкой и пожизненный доход.
Организаторы мошеннической схемы зарегистрировали российскую компанию с китайским названием ООО «ЦЗЮРАН ХУАГЕ БИОИНЖЕНЕРИЯ» (Lemon Mall, «Лимон молл») и запустили рекламную кампанию, чтобы заманить пользователей в свои телеграм-каналы.
«Проект строится на принципах сетевого маркетинга. Все желающие могут заранее приобрести карту маркетплейса ценой от 200 до 1000 долларов. После его запуска они смогут набрать на эту сумму косметических продуктов по заводским ценам. Покупка карты засчитывается как инвестиция в проект», — пояснили в Пермском отделении Уральского ГУ Банка России.
Владельцу карты также гарантируют ежегодные дивиденды из прибыли компании. Если человек привлечет в проект других участников, то получит дополнительный бонус 20−60% от вложенной ими суммы — реферальный бонус. Все это является типичной финансовой пирамидой.
В Банке России дополнили, что никаких договоров с вкладчиками компания не заключает и не ведет заявленной инвестиционной деятельности. Она также не указывает никаких контактов, кроме аккаунтов в Телеграм-канале. Центробанк РФ внес информация о компании в список организаций с признаками нелегальной деятельности.