Банк России предупредил пермяков о новой финансовой пирамиде

«Проект строится на принципах сетевого маркетинга. Все желающие могут заранее приобрести карту маркетплейса ценой от 200 до 1000 долларов. После его запуска они смогут набрать на эту сумму косметических продуктов по заводским ценам. Покупка карты засчитывается как инвестиция в проект», — пояснили в Пермском отделении Уральского ГУ Банка России.