В Омске продают суши-бар за 1,3 млн рублей

Бизнес готовы отдать за 1,3 млн рублей.

Источник: Om1 Омск

В Омске продают суши-бар «БамБуши» за 1,3 млн рублей. В эту стоимость входит арендованное помещение площадью 115 квадратов, комплект технологического оборудования, мебель и многое другое.

Заведение располагается по адресу улица Ленина, 30, куда переехало в феврале 2024 года. Ранее оно больше 10 лет находилось у здания бывшего клуба «Атлантида» на проспекте Маркса.

Отметим, что помещение, где располагается суши-бар, уже готовы сдать в аренду. Такое предложение появилось на одной из интернет-площадок. Цена вопроса — 126,5 тысяч рублей в месяц.