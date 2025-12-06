В Омске продают суши-бар за 1,3 млн рублей

В Омске продают суши-бар «БамБуши» за 1,3 млн рублей. В эту стоимость входит арендованное помещение площадью 115 квадратов, комплект технологического оборудования, мебель и многое другое.
Заведение располагается по адресу улица Ленина, 30, куда переехало в феврале 2024 года. Ранее оно больше 10 лет находилось у здания бывшего клуба «Атлантида» на проспекте Маркса.
Отметим, что помещение, где располагается суши-бар, уже готовы сдать в аренду. Такое предложение появилось на одной из интернет-площадок. Цена вопроса — 126,5 тысяч рублей в месяц.