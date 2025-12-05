G7 и ЕС обсудили замену потолка цен на нефть РФ запретом на морские перевозки

Морской экспорт российской нефти и нефтепродуктов продемонстрировал снижение в 2025 году. К ноябрю показатель достиг минимальных значений с начала года. С 10 по 16 ноября по морю поставили всего 291 тыс. т в сутки. Всего за прошлый месяц морские поставки упали на 11,5% по сравнению с октябрем — до 416 тыс. т в сутки. Основное падение зафиксировано в порту Новороссийска из-за обстрелов со стороны ВСУ. Еще одной причиной отрицательной динамики аналитики посчитали перестройку логистики, связанную с санкциями США против ЛУКОЙЛа и «Роснефти».