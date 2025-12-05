Чтобы не появлялись новые барьеры. Совет ЕЭК принял пакет мер по цифровой маркировке товаров в ЕАЭС

5 декабря, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии, заседание которого прошло в Москве 5 декабря под председательством вице-премьера Беларуси Натальи Петкевич, рассмотрел комплекс инициативных предложений государств Евразийского экономического союза. Принято решение об установлении унифицированных правил маркировки отдельных видов пищевой и косметической продукции в странах ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
«Согласно принятым документам, государства-члены будут самостоятельно определять дату введения и порядок маркировки продукции средствами идентификации на своей территории, уведомляя об этом ЕЭК не позднее, чем за шесть месяцев до начала соответствующих мероприятий. Таким образом, во всех случаях в каждой из стран будет гарантировано признание средств идентификации других государств, сформированных в соответствии с унифицированными требованиями», — подчеркнули в пресс-службе.
«Комиссия приняла целый пакет принципиальных решений, направленных на обеспечение одной из базовых свобод ЕАЭС. Благодаря достигнутым договоренностям удастся обеспечить условия для беспрепятственного движения широкой номенклатуры товаров по территории союза и предотвратить возникновение барьеров на внутреннем рынке», — прокомментировал член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Одновременно в отношении изделий из меха принято решение о запуске постепенного перехода с применения контрольных идентификационных знаков на более современную технологию Data Matrix. Согласно документу, меховые изделия возможно маркировать RFID-метками до 28 февраля 2026 года включительно. В дальнейшем для маркировки такой продукции будет использоваться Data Matrix.
«При этом, учитывая, что меховые изделия являются товарами с длительным жизненным циклом, запрет на оборот продукции, маркированной по предыдущей технологии, будет введен 1 марта 2027 года. Эта мера позволит бизнесу в бесшовном режиме реализовать остатки товаров и подготовиться к постепенному переходу на новый тип маркировки», — добавили в ЕЭК. -0-