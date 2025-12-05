Верховный суд отказался пересмотреть цену квартиры экс-хозяйки «Арианта»

В январе курортную квартиру, площадью в 65,3 квадратных метра, выставили за 13 миллионов 257 тысяч 400 рублей. Кретова не согласилась с оценкой недвижимости и подала на приставов суд. На время судебных процессов квартиру с торгов сняли. Саму квартиру хотят продать в счет погашения долгов перед государством. Елена Кретова — дочь бизнесмена Александра Аристова, основателя «Арианта».