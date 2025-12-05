Владелец Chery отсудил 55 млн рублей у дилера и обанкротил автосалон

Ранее автоэксперт заявил, что российский авторынок может заполниться праворульными автомобилями малой мощности после сокращения поставок китайских брендов. Из его объяснения следует, что увеличение утилизационного сбора и новые таможенные нормы создали предпосылки для роста импорта автомобилей с мощностью двигателя в диапазоне 120−160 л.с. По его оценке, рынок отреагирует на это притоком доступных по цене компактных машин с правым рулём.