Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности обсудили на форуме в Минске

«Сегодня Беларусь расширяет свои торгово-экономические связи со странами дальней дуги. Президент в последнее время был в Мьянме, Омане, Алжире. Представители БелТПП тоже присутствовали на всех этих площадках, заключая контракты с новыми партнерами. Мы должны знать и изучать местные нормативные документы, формировать контракты, учитывая возможные нюансы, в том числе форс-мажоры», — сказал Виталий Вабищевич.