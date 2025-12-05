Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности обсудили на форуме в Минске

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности обсудили на Белорусском юридическом форуме «Право в современном мире», который прошел в Минске, сообщил журналистам заместитель председателя БелТПП Виталий Вабищевич, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусская торгово-промышленная палата впервые в этом году стала соорганизатором Белорусского юридического форума, организовав сессию «Право и экспорт».
«Сегодня Беларусь расширяет свои торгово-экономические связи со странами дальней дуги. Президент в последнее время был в Мьянме, Омане, Алжире. Представители БелТПП тоже присутствовали на всех этих площадках, заключая контракты с новыми партнерами. Мы должны знать и изучать местные нормативные документы, формировать контракты, учитывая возможные нюансы, в том числе форс-мажоры», — сказал Виталий Вабищевич.
По его словам, работа юристов в этом отношении непроста. Чтобы работать с резидентами Китая, Африки, Бразилии и другими, нужно знать и вникать в особенности иностранного права.
«Все мы знаем задачу по максимальной минимизации внешней дебиторской задолженности. Поэтому на первоначальном этапе надо находить правильных партнеров», — отметил заместитель председателя БелТПП.
Он отметил, что после пленарной части юридического форума прошло заседание Совета руководителей юридических служб крупнейших предприятий страны. Рассматривались различные вопросы — от использования медиации при регулировании внешнеэкономических споров до предлагаемых изменений в Трудовой кодекс, которые коснутся реального сектора экономики и предприятий. -0-
Фото Яна Горбанюка.