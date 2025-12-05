ЦБ РФ не рассматривает создание мобильного приложения для цифрового рубля

Центробанк России заявил в своем Telegram-канале, что разработка отдельного мобильного приложения для цифрового рубля не планируется. Вместо этого, регулятор намерен интегрировать его непосредственно в банковские приложения, уже используемые гражданами РФ.
В ЦБ РФ пояснили, что такое решение принято, чтобы сохранить привычный пользовательский опыт. Цифровой рубль будет доступен через те же самые приложения, которыми россияне уже пользуются для банковских операций.
«Это позволит людям получить новый функционал в привычных интерфейсах, а значит, поможет людям быстрее оценить преимущества новой формы национальной валюты и сделать ее инструментом для платежей и переводов», — подчеркнули представители регулятора.
Кроме того, в Центробанке добавили, что использование существующих каналов взаимодействия вместо разработки новых позволит значительно сэкономить ресурсы как для банков, так и для пользователей.
Ранее Центробанк распространил действие признаков мошенничества на цифровой рубль.