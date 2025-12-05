Венгрия блокировала план ЕК по спонсированию Киева за счет займа на €90 млрд

На днях в ЕК одобрили предоставление Киеву репарационного кредита на сумму €165 млрд за счет замороженных российских активов. Политолог Данила Гуреев в беседе с KP.RU объяснил, что на территории РФ также есть европейские активы, которые Москва имеет право национализировать в ответ.