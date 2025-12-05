Венгрия блокировала план ЕК по спонсированию Киева за счет займа на €90 млрд

Согласно сообщению Politico, Венгрия заблокировала резервный план финансирования Украины, предложенный Еврокомиссией. План «Б» предполагал привлечение €90 млрд через выпуск евробондов и вступал в силу, если бы провалилась идея кредита для Украины, обеспеченного за счет замороженных российских активов.
«Венгрия 5 декабря официально исключила возможность эмиссии евробондов для поддержки Украины. Это лишило ЕС потенциального плана Б на случай, если он не сможет найти способ использовать замороженные активы России в размере 165 млрд евро для финансирования Киева», — передает издание.
Для блокировки плана Венгрия воспользовалась правом вето на встрече послов ЕС, где обсуждалась экспроприация российских средств.
На днях в ЕК одобрили предоставление Киеву репарационного кредита на сумму €165 млрд за счет замороженных российских активов. Политолог Данила Гуреев в беседе с KP.RU объяснил, что на территории РФ также есть европейские активы, которые Москва имеет право национализировать в ответ.