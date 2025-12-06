Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк определил курс евро и курс доллара на 6 декабря

Нацбанк Беларуси установил курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 6 декабря, субботу.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке обнародовали курсы валют на 6 декабря, субботу. В итоге курс российского рубля, курс доллара и курс евро не поменялись в сравнении с пятничным курсом.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На субботу, 6 декабря, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8957 белорусского рубля, 1 евро — 3,3814 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7627 белорусского рубля.

В соотношении с валютными курсами, действовавшими в пятницу, 5 декабря, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не поменялись.

Еще адвокат сказала, может ли кассир в магазине отказать белорусу в покупке из-за нехватки сдачи.