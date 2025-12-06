Нацбанк определил курс евро и курс доллара на 6 декабря

В Национальном банке обнародовали курсы валют на 6 декабря, субботу. В итоге курс российского рубля, курс доллара и курс евро не поменялись в сравнении с пятничным курсом.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На субботу, 6 декабря, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8957 белорусского рубля, 1 евро — 3,3814 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7627 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, действовавшими в пятницу, 5 декабря, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не поменялись.
