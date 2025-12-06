В Минтрансе допустили расширение прямых рейсов в Индонезию

«Сотрудничество в области воздушного сообщения между Россией и Индонезией осуществляется на основе межправсоглашения и последующих договоренностей авиавластей. Действующая нормативная база дает авиакомпаниям обеих стран возможности для расширения географии полетов. Конкретные планы по расширению и запуску новых рейсов зависят от интереса и возможностей авиакомпаний, а также спроса на перевозки», — сообщили «Известиям» в ведомстве.
Сейчас прямые рейсы на Денпасар (Бали) осуществляет авиакомпания «Аэрофлот», перевозчик ранее заявлял о возможности увеличить их число до четырех в неделю. Кроме того, индонезийские власти ранее приветствовали инициативу запуска прямых перелетов между столицами — из Москвы в Джакарту.