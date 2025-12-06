Исторические здания в Новосибирске выставлены на торги за 1 рубль

В Новосибирске выставлены на торги два исторических здания комплекса Алтайской железной дороги начала XX века, расположенные по адресам: улица Якушева, 142 и 144. Соответствующее постановление подписано мэром города Максимом Кудрявцевым. Начальная цена аукциона — 1 рубль, шаг — 287,6 тысяч рублей, выяснили в atas.info. Сейчас оба здания, имеющие статус объектов культурного наследия, принадлежат муниципалитету.
Согласно условиям аукциона, будущий собственник обязан разработать проект реставрации до апреля 2025 года и завершить восстановительные работы до конца 2026 года. Допускается корректировка сроков по согласованию с областной инспекцией по охране объектов культурного наследия. Одним из ключевых требований является обязательная реставрация зданий в соответствии с охранными обязательствами.
Напомним, весной 2024 года вокруг этих объектов разгорелся скандал. Администрация Октябрьского района, без согласования с соответствующими органами, начала работы по демонтажу кровли и стен, планируя передать здания под ресторан. Вмешательство общественности и полиции остановило работы, но памятникам уже был причинён ущерб. Представители администрации были оштрафованы.