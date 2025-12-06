Исторические здания в Новосибирске выставлены на торги за 1 рубль

Напомним, весной 2024 года вокруг этих объектов разгорелся скандал. Администрация Октябрьского района, без согласования с соответствующими органами, начала работы по демонтажу кровли и стен, планируя передать здания под ресторан. Вмешательство общественности и полиции остановило работы, но памятникам уже был причинён ущерб. Представители администрации были оштрафованы.