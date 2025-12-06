Ричмонд
Россиянам перечислили список документов, которые нужны для подачи повышенной пенсии в 2026 году

Депутат Панеш: для получения повышенной пенсии в 2026 году нужен ряд документов.

Источник: Комсомольская правда

Пенсионеры вправе обратиться за доплатой к пенсии по старости до 31 декабря 2025 года при условии наличия в семье нетрудоспособных иждивенцев. Об этом проинформировал зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с РИА Новости.

«Закон дает право на прибавку в размере трети фиксированной выплаты за каждого иждивенца, максимум за троих. С учетом фиксированной выплаты 9584,69 рубля доплата в 2026 году составит примерно 3195 рублей за одного иждивенца, около 6390 рублей за двоих и до 9585 рублей за троих», — объяснил эсперт.

Как уточнил депутат, к заявлению необходимо приложить ряд документов: свидетельства о рождении, справку из вуза, документы об установлении инвалидности и подтверждение того, что иждивенец не получает пенсию самостоятельно.

По словам парламентария, если уход за пенсионером осуществляет кто-то из близких или другое лицо, этот факт надо закрепить документально. Официальное оформление потребует подачи заявления и подтверждения того, что ухаживающий человек трудоспособен, не работает и не является получателем страховой пенсии.

На днях в Госдуме предложили повысить минимальный размер пенсии до 50 тыс. рублей.