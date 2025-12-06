Россиянам перечислили список документов, которые нужны для подачи повышенной пенсии в 2026 году

По словам парламентария, если уход за пенсионером осуществляет кто-то из близких или другое лицо, этот факт надо закрепить документально. Официальное оформление потребует подачи заявления и подтверждения того, что ухаживающий человек трудоспособен, не работает и не является получателем страховой пенсии.