Россиян предупредили о возможном подорожании товаров на 5%: вот в чем причина

Тарифы на перевозку грузов могут существенного увеличиться. Главными причинами, по словам экспертов «Газеты.Ru», могут стать нововведения в законодательстве, такие как цифровизация документооборота и увеличение налога на добавленную стоимость.
В результате могут подорожать, в первую очередь, импортные товары повседневного спроса.
«Мы ожидаем, что тарифы вырастут на 15−18%. Больше всего это скажется на товарах народного потребления, доля логистики в которых может достигать 20%», — сказал замгендиректора логистической компании ПЭК Андрей Мякин.
Как отметил исполнительный директор «Сообщества топ-менеджеров логистических компаний» Александр Кибальников, неожиданные проверки Ространснадзора стали серьезной угрозой для небольших экспедиторов. При повторных нарушениях ведомство может приостановить работу фирмы на два месяца.
Так, до 20% российских экспедиторских компаний могут прекратить работу к 2026 году из-за новых правительственных требований, предписывающих сверять грузы с документами перед отправкой (постановление от 18 ноября).
Накануне ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Сергей Смирнов рассказал, что повышение НДС ударит по ценам на конфеты и деликатесы.