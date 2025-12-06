Стал известен средний размер пенсии в России в 2026 году

При этом минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года составит 27 093 рубля. Это означает рост более чем на 20% по сравнению с текущим показателем в 22 440 рублей. Таким образом, с 2014 года величина МРОТ увеличилась в 4,5 раза.