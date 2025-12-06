Ричмонд
Стал известен средний размер пенсии в России в 2026 году

Депутат Гавырин рассказал, что средняя пенсия в РФ достигнет 27 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Средняя пенсия по старости в России составит 27 тыс. рублей к 2026 году. Об этом сообщил депутат Государственной Думы РФ Алексей Говырин.

«Средняя страховая пенсия по старости, по оценке правительства, вырастет до 27 тысяч рублей в месяц», — рассказал депутат в беседе с РИА Новости.

На днях Говырин также анонсировал повышение стоимости одного пенсионного коэффициента. По его словам, с начала 2026 года один пенсионный коэффициент будет стоить около 157 рублей.

Кроме этого, фиксированная выплата к страховой пенсии в наступающем году будет определена в размере 9,5 тыс. рублей.

При этом минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года составит 27 093 рубля. Это означает рост более чем на 20% по сравнению с текущим показателем в 22 440 рублей. Таким образом, с 2014 года величина МРОТ увеличилась в 4,5 раза.