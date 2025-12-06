Финансист Шнейдерман: у рекордного курса рубля есть четыре причины

При этом доллар, по словам Шнейдермана, слабеет не только к рублю, но и на глобальном рынке на фоне ожиданий нового раунда снижения базовой ставки в США и публикации макроэкономической статистики. Инвесторы закладывают в котировки смягчение монетарной политики ФРС, что делает американскую валюту менее привлекательной по сравнению с рисковыми и региональными активами. Аналитик считает маловероятным быстрый разворот этих тенденций и ожидает, что текущая конфигурация валютного рынка в целом сохранится в ближайшее время.