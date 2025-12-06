«Почти полмиллиарда»: в Тюмени снова продают площади известного торгового центра. Скрин

«Продается торговое помещение в ТЦ на улице Широтной, 80. Особенности продажи объекта — сохранение магазина “М. Видео” на условия долгосрочной аренды», — говорится в объявлении на сайте «Авито». В сообщении уточняется, что объект реализуется как готовый арендный бизнес с уже сформированным потоком арендаторов.