Россиянам перечислили причины укрепления рубля

Финансист Шнейдерман: рекордный курс рубля имеет четыре причины.

Источник: Комсомольская правда

Декабрьская динамика курса, при которой рубль растет, а доллар слабеет, имеет конкретные причины. Об этом сообщил финансист Александр Шнейдерман для агентства «Прайм».

По его словам, на этой неделе доллар на внебиржевом рынке обновил минимум с мая 2023-го, упав до 76 рублей. Юань также опустился до почти трехлетнего минимума по отношению к рублю, что нехарактерно для сезонной тенденции к его ослаблению в декабре.

«Сейчас в его пользу играют макроэкономическая стабильность в России, положительный торговый баланс, низкий спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и значительный рост доли использования рубля в расчетах при внешнеэкономической деятельности», — объяснил собеседник агентства.

Ослабление доллара, по мнению эксперта, вызвано ожиданиями дальнейшего снижения процентных ставок в США и публикуемой статистикой. Шнейдерман считает, что эта тенденция сохранится и в будущем.

До этого глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что курс рубля будет намного крепче прошлогодних ожиданий.