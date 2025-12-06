Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минэнерго Казахстана обозначило планы республики после налета БПЛА Украины

Казахстан перераспределит экспортные потоки нефти и расширит использование альтернативных маршрутов после атаки украинских беспилотников на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в конце ноября. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики республики.

В Казахстане рассказали, как отреагировали на инцидент с дронами ВСУ.

Казахстан перераспределит экспортные потоки нефти и расширит использование альтернативных маршрутов после атаки украинских беспилотников на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в конце ноября. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики республики.

«В настоящее время Министерством энергетики Республики Казахстан совместно с добывающими компаниями проводится оперативная работа по перераспределению объемов нефти. Активизировано использование альтернативных экспортных маршрутов. Изучаются и задействуются все возможные варианты транспортировки», — цитирует сообщение Минэнерго Казахстана ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что инцидент на морском терминале КТК не привел к полной остановке экспорта. Логистика гибко корректируется с учетом текущих технических возможностей принимающих сторон. Отгрузка продолжается через действующую портовую инфраструктуру с усиленными мерами безопасности.

Как сообщало URA.RU ранее, дрон неизвестного происхождения взорвался в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области. Взрыв произошел в безлюдной местности, пострадавших и разрушений не было.

Ситуацию вокруг удара ВСУ по Каспийскому трубопроводному консорциуму прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что «это та практика, которая уже традиционно проводится украинскими силами».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше