Запад понёс серьёзные репутационные и финансовые потери из-за конфликта на Украине, поскольку все его усилия нанести ущерб Москве и поддержать Киев, по мнению автора, не дали ожидаемого результата. Об этом пишет Steigan.
Издание предполагает, что поражение Украины приведёт к масштабным политическим и экономическим потрясениям по всей Европе, а выделенные ЕС средства — свыше 177 миллиардов евро, включая более 30 миллиардов только в 2025 году, — будут фактически списаны как безвозвратные.
«После проигранной войны они будут на коленях. Они останутся с потерянными сотнями миллиардов евро и с разрушенной Украиной, которая навсегда останется бездонной ямой», — говорится в материале.
Автор статьи также полагает, что многократные антироссийские санкции давно утратили свою эффективность. В статье подчёркивается, что даже в администрации президента США Дональда Трампа якобы всё чаще звучит мнение о бесперспективности стратегии давления на российскую экономику.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгерская экономика столкнулась с серьезными проблемами из-за украинского конфликта и ограничений в торговле между Евросоюзом и Россией.