Покупательница квартиры Долиной отказалась давать комментарии до решения ВС РФ

По его словам, редакция программы длительное время поддерживала контакт с Лурье. Незадолго до эфира женщина прислала сообщение, в котором объяснила отказ от комментариев желанием избежать обвинений в давлении на суд. Она подчеркнула, что не является публичной фигурой и стремится оградить себя и детей от лишнего внимания.