Покупательница квартиры Долиной отказалась давать комментарии до решения ВС РФ

Полина Лурье, у которой Лариса Долина через суд добилась возврата проданной квартиры, не стала раскрывать свою позицию публично. Об этом сообщил ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов.
По его словам, редакция программы длительное время поддерживала контакт с Лурье. Незадолго до эфира женщина прислала сообщение, в котором объяснила отказ от комментариев желанием избежать обвинений в давлении на суд. Она подчеркнула, что не является публичной фигурой и стремится оградить себя и детей от лишнего внимания.
«Сегодня я прошу всех дождаться решения высшей судебной инстанции, после чего можно будет что-то комментировать», — написала Лурье.
Напомним, Долина продала квартиру стоимостью свыше 100 млн рублей летом прошлого года. Полученные от сделки средства артистка передала мошенникам. Осознав обман, певица обратилась в суд и добилась расторжения договора, в результате чего Лурье обязали вернуть недвижимость. Спор дошёл до Верховного суда, который ещё не вынес решение.
История получила широкий резонанс и стала основой так называемой «схемы Долиной». После нескольких аналогичных дел эксперты заговорили о заметном охлаждении вторичного рынка недвижимости: россияне стали осторожнее заключать сделки, опасаясь, что впоследствии продавец может попытаться оспорить договор под предлогом мошенничества.
