Анонсировано появление более 60 новых дорожных знаков в РФ с 2026 года

С 1 января 2026 года на дорогах страны начнёт действовать обновлённый ГОСТ, предусматривающий появление свыше 60 новых дорожных знаков и табличек. Об этом сообщила юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
По её словам, значительная часть нововведений уже проходила испытания, в том числе в Москве. Теперь обновлённая система станет обязательной для применения по всей России. Речь идёт о более современной и конкретизированной классификации знаков, ориентированной на новые транспортные реалии — от средств индивидуальной мобильности до экологичных зон и сложных городских условий.
Планируется появление как самостоятельных знаков различных форм, так и дополнительных табличек, которые используются только вместе с основными. Среди новшеств — новые элементы и пиктограммы, например, для обозначения способов оплаты на платных парковках: через приложение, по SMS и другие методы.
Браун подчеркнула, что обновление ГОСТа призвано повысить безопасность пешеходов, упорядочить движение в мегаполисах и учесть растущее разнообразие персонального транспорта.
