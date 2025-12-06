Анонсировано появление более 60 новых дорожных знаков в РФ с 2026 года

По её словам, значительная часть нововведений уже проходила испытания, в том числе в Москве. Теперь обновлённая система станет обязательной для применения по всей России. Речь идёт о более современной и конкретизированной классификации знаков, ориентированной на новые транспортные реалии — от средств индивидуальной мобильности до экологичных зон и сложных городских условий.