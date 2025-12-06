Выяснилось, что именно подтолкнуло рубль к декабрьскому росту

Отмечается, что Центробанк РФ уже перешел к смягчению ограничений на валютные операции. С 8 декабря регулятор снимает запреты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физических лиц из дружественных юрисдикций. Это решение объяснено устойчивой ситуацией на валютном рынке, где прежние лимиты перестали быть актуальными.