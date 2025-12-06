В Челябинске продают компьютерный клуб, который считался лучшим в городе

Ранее в Челябинске на продажу выставлялись и другие объекты досугового и ресторанного бизнеса. Так, на улице Воровского продавали бистро с паназиатской кухней за 1,1 млн рублей. Также сервисы объявлений сообщали о продаже нескольких ресторанов в городе по цене от 4 до 7,5 млн рублей.