В Челябинске продают компьютерный клуб, который считался лучшим в городе

На улице Витебской в Челябинске выставили на продажу компьютерный клуб Gg cyberspace, который многие горожане считали одним из лучших в игровом сегменте рынка. Об этом говорится в объявлении.

Игровой клуб продается в Челябинске.

«Клуб на улице Витебской, 4 по факту был лучшим в городе, но это время ушло. Сейчас Gg cyberspace ищет нового хозяина. Цена — 12 000 000 рублей», — сообщается на сайте «Циан».

Ранее в Челябинске на продажу выставлялись и другие объекты досугового и ресторанного бизнеса. Так, на улице Воровского продавали бистро с паназиатской кухней за 1,1 млн рублей. Также сервисы объявлений сообщали о продаже нескольких ресторанов в городе по цене от 4 до 7,5 млн рублей.