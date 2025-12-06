В поселок под Челябинском проведут двадцатикилометровую сеть водоснабжения

В поселке Развязка под Челябинском запланирована масштабная модернизация инфраструктуры, которая решит проблему водоснабжения. Для обеспечения всех участков водой и канализацией предстоит проложить около 20 километров новых труб и построить насосную станцию. Об этом накануне сообщили в пресс-службе мэрии города. Ранее проблемы поселка озвучили сами жители во время прямой линии с губернатором Алексеем Текслером.
Работы разбиты на несколько этапов. В 2026 году МУП «ПОВВ» займется проектированием сетей, а к непосредственному строительству подрядчики приступят в 2027 году, после прохождения всех необходимых экспертиз и включения объектов в соответствующие госпрограммы. Параллельно будет продолжено обустройство дорог.
По словам заместителя главы города Дмитрия Агеева, жителям предложили создать инициативную группу для определения приоритетных улиц, где в следующем году будут оборудованы проезды с освещением. Также в планах — благоустройство около двух километров дорог на выбранных жителями улицах.
— Дороги будут выполнены во временном варианте, поскольку еще предполагается прокладка сетей по поселку. Жителей этот вариант устраивает, — рассказал Дмитрий Агеев.
Отдельно на встрече обсудили создание досуговой площадки, которую планируется реализовать в рамках программы «Инициативное бюджетирование». Администрация окажет содействие в оформлении необходимой проектной документации.