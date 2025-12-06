В поселок под Челябинском проведут двадцатикилометровую сеть водоснабжения

В поселке Развязка под Челябинском запланирована масштабная модернизация инфраструктуры, которая решит проблему водоснабжения. Для обеспечения всех участков водой и канализацией предстоит проложить около 20 километров новых труб и построить насосную станцию. Об этом накануне сообщили в пресс-службе мэрии города. Ранее проблемы поселка озвучили сами жители во время прямой линии с губернатором Алексеем Текслером.