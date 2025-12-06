Ричмонд
Электричество в РФ оказалось одним из самых дешевых среди государств G20

Россия оказалась одним из трех государств G20, где стоимость электричества составила менее 0,07 доллара за киловатт-часа.

Россия оказалась одним из трех государств G20, где стоимость электричества составила менее 0,07 доллара за киловатт-часа. Дешевле электроэнергия оказалась только в Турции и Саудовской Аравии.

Также в пятерке государств с самым дешевым электричеством Индия и Китай. Дороже всего электроэнергия обходится европейцам, в странах ЕС и Великобритании киловатт-час в разы дороже, чем в РФ.

G20 (группа двадцати, или, как ее иногда называют в России, «большая двадцатка» — клуб правительств и руководителей центральных банков государств с самой развитой или развивающейся экономикой. В совокупности государства-члены представляют 85 процентов мирового валового национального продукта, 75 процентов мировой торговли и две трети населения планеты.

Членами клуба являются Россия, Китай, Индия, ЮАР, Бразилия, Франция, ФРГ, Италия, Южная Корея, Япония, Аргентина, Австралия, США, Канада, Великобритания, Индонезия, Саудовская Аравия, Турция и Мексика, а также Африканский союз и Европейский союз как коллективные участники.

