Лукашенко сказал, какой завод вносит значимый вклад в экономику Беларуси

Глава государства заметил, что сейчас завод сделал еще один важный шаг — был завершен очередной этап масштабной реконструкции. Кроме того, завод успешно освоил выпуск оборонной продукции. Лукашенко уточнил: коллектив завода в очередной раз доказал, что ему по плечу самые сложные задачи, которые связаны с импортозамещением и инновациями.