Лукашенко сказал, какой завод вносит значимый вклад в экономику Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил руководителей, работников и ветеранов ОАО «Завод “Легмаш” с 80-летием с момента образования и сказал, что завод вносит значимый вклад в экономику Беларуси. Об этом информирует пресс-служба президента.
Александр Лукашенко отметил, что история завода начиналась в победном 1945 году, став летописью поступательного развития и обновления. Он добавил, что оршанское предприятие прошло пусть от очень нужных в трудные послевоенные годы отопительных котлов и бытовых швейных машин до высокотехнологичного нефтегазового и энергетического оборудования.
— При этом визитной карточкой «Легмаша» всегда оставались профессионализм работников и высочайшее качество производимой продукции, — подчеркнул президент Беларуси.
Глава государства заметил, что сейчас завод сделал еще один важный шаг — был завершен очередной этап масштабной реконструкции. Кроме того, завод успешно освоил выпуск оборонной продукции. Лукашенко уточнил: коллектив завода в очередной раз доказал, что ему по плечу самые сложные задачи, которые связаны с импортозамещением и инновациями.
Глава Беларуси убежден в том, что впереди у завода, который вносит значимый вклад в экономику страны и оршанского региона, еще будут и другие нужные Беларуси технологические прорывы и большие достижения.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к народу Финляндии, сказав о политике конфронтации.
Тем временем Россия снимает для белорусов ограничения на перевод денег за границу.
Кроме того, ГАИ раскрыла, что изменилось в госрегистрации и учете транспорта в Беларуси.