Приморью — дополнительные миллионы: как новые субсидии изменят жизнь в крае

Более полумиллиарда рублей направят на развитие Приморья и еще трех регионов.

Источник: Комсомольская правда

Правительство России продолжает масштабную программу поддержки Дальнего Востока. На развитие ключевой инфраструктуры в четырех регионах — Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, а также Магаданской области — будет дополнительно выделено более 500 миллионов рублей. Эти средства поступят в виде федеральных субсидий в рамках реализации планов социального развития центров экономического роста, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Для Приморья эти инвестиции — не просто цифры в отчете, а реальные проекты, которые коснутся жизни тысяч людей. Программа, которая действует с 2018 года по поручению Президента, уже доказала свою эффективность. Её главные цели — создание комфортной городской среды в дальневосточных городах и поселках и раскрытие экономического потенциала регионов.

Ожидается, что средства будут направлены на развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в точках экономического роста.