Комсомольские корабелы продолжают испытания судна-спасателя «Керченский пролив»

«В ходе испытаний в реальных морских условиях проведено тестирование работы специальной системы водяного пожаротушения, успешно прошли испытания работы телеуправляемого необитаемого глубоководного комплекса для обследования морского дна и поиска “черных ящиков”, проведены испытания котельной установки и электрической установки по прямому назначению, а также якорного устройства судна», — рассказали в администрации города.