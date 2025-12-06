Ричмонд
Комсомольские корабелы продолжают испытания судна-спасателя «Керченский пролив»

Сотрудники Амурского судостроительного завода ОСК продолжают заводские ходовые испытания многофункционального судна-спасателя проекта MPSV 06 «Керченский пролив».

Источник: Губерния онлайн

«В ходе испытаний в реальных морских условиях проведено тестирование работы специальной системы водяного пожаротушения, успешно прошли испытания работы телеуправляемого необитаемого глубоководного комплекса для обследования морского дна и поиска “черных ящиков”, проведены испытания котельной установки и электрической установки по прямому назначению, а также якорного устройства судна», — рассказали в администрации города.

Отметим, основные задачи судна-спасателя — патрулирование и дежурство, оказание помощи терпящим бедствие судам, эвакуация и размещение людей, предоставление медицинской помощи, а также участие в спасательных операциях в районах интенсивного судоходства, рыболовства и морских нефтегазовых промыслов.