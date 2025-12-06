Минфин сказал, что около 65 тысяч белорусов копят на вторую пенсию

Он отметил, что самым популярным тарифом является «3%+3%» (на его долю приходится 64,3% от всех заключенных договоров. А наиболее популярный срок выплаты дополнительной пенсии — 5 лет (95% от всех заключенных договоров). Сергей Осенко пояснил, что накопления белорусов увеличиваются за счет доходности по договору добровольного страхования. К слову, средняя доходность вложений за девять месяцев 2025 года оказалась 11,3%.