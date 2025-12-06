Минфин сказал, что около 65 тысяч белорусов копят на вторую пенсию. Подробности БелТА озвучил начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Сергей Осенко.
По его словам, за последние три года, с октября 2025 года, в программе добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии «3+3» уже участвуют около 65 тысяч белорусов. Осенко уточнил, что большинство (70,5%) — женщины.
Он отметил, что самым популярным тарифом является «3%+3%» (на его долю приходится 64,3% от всех заключенных договоров. А наиболее популярный срок выплаты дополнительной пенсии — 5 лет (95% от всех заключенных договоров). Сергей Осенко пояснил, что накопления белорусов увеличиваются за счет доходности по договору добровольного страхования. К слову, средняя доходность вложений за девять месяцев 2025 года оказалась 11,3%.
— Чем раньше начать уплачивать страховые взносы, тем больше будет размер дополнительной накопительной пенсии. Оптимально — за 20−30 лет до выхода на пенсию, идеально — со старта трудовой деятельности, — обратил внимание начальник главного управления страхового надзора.
Он напомнил, что в ноябре 2025 года была выплачена первая дополнительная накопительная пенсия (подробнее мы писали здесь), а в декабре ее получат еще 40 человек.
— Это те, кто заключил договоры за 3 года до достижения пенсионного возраста и вступил в программу с момента ее запуска, — уточнил Сергей Осенко.
Кстати, пенсии могут увеличиться на 20% в Беларуси в 2026 году.
Ранее МВД разослало СМС-сообщения с предупреждением владельцам iPhone в Беларуси.
А еще мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.