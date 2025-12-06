Ричмонд
Минфин сказал, что около 65 тысяч белорусов копят на вторую пенсию

Минфин сказал, сколько белорусов заключили договоры добровольного страхования накопительной доппенсии.

Источник: Комсомольская правда

Минфин сказал, что около 65 тысяч белорусов копят на вторую пенсию. Подробности БелТА озвучил начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Сергей Осенко.

По его словам, за последние три года, с октября 2025 года, в программе добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии «3+3» уже участвуют около 65 тысяч белорусов. Осенко уточнил, что большинство (70,5%) — женщины.

Он отметил, что самым популярным тарифом является «3%+3%» (на его долю приходится 64,3% от всех заключенных договоров. А наиболее популярный срок выплаты дополнительной пенсии — 5 лет (95% от всех заключенных договоров). Сергей Осенко пояснил, что накопления белорусов увеличиваются за счет доходности по договору добровольного страхования. К слову, средняя доходность вложений за девять месяцев 2025 года оказалась 11,3%.

— Чем раньше начать уплачивать страховые взносы, тем больше будет размер дополнительной накопительной пенсии. Оптимально — за 20−30 лет до выхода на пенсию, идеально — со старта трудовой деятельности, — обратил внимание начальник главного управления страхового надзора.

Он напомнил, что в ноябре 2025 года была выплачена первая дополнительная накопительная пенсия (подробнее мы писали здесь), а в декабре ее получат еще 40 человек.

— Это те, кто заключил договоры за 3 года до достижения пенсионного возраста и вступил в программу с момента ее запуска, — уточнил Сергей Осенко.

Кстати, пенсии могут увеличиться на 20% в Беларуси в 2026 году.

