В Узбекистане наладили контрафактное производство известной российской водки

Владелец бренда, компания из России, обратилась в Минюст, обнаружив на узбекском рынке водку с упаковкой, практически полностью копирующей оригинальный дизайн. В ходе проверки выяснилось, что местная компания «A.C.» наладила массовое производство и выпустила более 88 тысяч единиц контрафактной продукции под названием «Parka Afsar». По внешнему виду и названию бутылки были настолько похожи на российский оригинал, что это могло ввести в заблуждение покупателей.