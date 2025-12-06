В Узбекистане наладили контрафактное производство известной российской водки

Владелец бренда, компания из России, обратилась в Минюст, обнаружив на узбекском рынке водку с упаковкой, практически полностью копирующей оригинальный дизайн. В ходе проверки выяснилось, что местная компания «A.C.» наладила массовое производство и выпустила более 88 тысяч единиц контрафактной продукции под названием «Parka Afsar». По внешнему виду и названию бутылки были настолько похожи на российский оригинал, что это могло ввести в заблуждение покупателей.
За нарушение прав на товарный знак и незаконное использование бренда компания «A.C.» была оштрафована на 200 базовых расчетных величин — это 82 миллиона сумов. Также компании предписано прекратить все действия, нарушающие права на товарный знак «Parka/Парка».
Редакция Vaib.uz советует: будьте особенно внимательны при покупке товаров, особенно накануне новогоднего ажиотажа. Недобросовестные производители обязательно попытаются этим воспользоваться, выпуская похожие подделки. Не дайте себя обмануть!