Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Узбекистане наладили контрафактное производство известной российской водки

Vaib.uz (Узбекистан. 6 декабря). Министерство юстиции Узбекистана сообщило о новом случае выявления поддельной алкогольной продукции. На этот раз жертвой фальсификаторов стал российский водочный бренд «Parka/Парка».

Источник: Vaib.Uz

Владелец бренда, компания из России, обратилась в Минюст, обнаружив на узбекском рынке водку с упаковкой, практически полностью копирующей оригинальный дизайн. В ходе проверки выяснилось, что местная компания «A.C.» наладила массовое производство и выпустила более 88 тысяч единиц контрафактной продукции под названием «Parka Afsar». По внешнему виду и названию бутылки были настолько похожи на российский оригинал, что это могло ввести в заблуждение покупателей.

За нарушение прав на товарный знак и незаконное использование бренда компания «A.C.» была оштрафована на 200 базовых расчетных величин — это 82 миллиона сумов. Также компании предписано прекратить все действия, нарушающие права на товарный знак «Parka/Парка».

Редакция Vaib.uz советует: будьте особенно внимательны при покупке товаров, особенно накануне новогоднего ажиотажа. Недобросовестные производители обязательно попытаются этим воспользоваться, выпуская похожие подделки. Не дайте себя обмануть!