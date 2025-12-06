Ричмонд
Союз машиностроителей Казахстана подвёл итоги года и представил новые инициативы отрасли

Координационный совет Союза машиностроителей Казахстана определил приоритеты развития отрасли, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Под председательством первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра прошло очередное заседание Координационного совета Союза машиностроителей Казахстана.

В работе заседания приняли участие Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев, председатель правления АО «НУХ “Байтерек” Рустам Карагойшин, председатель совета директоров АО “Группа компаний “Аллюр” Андрей Лаврентьев, руководители государственных органов, национальных компаний и ведущих отечественных предприятий.

В ходе заседания рассмотрены системные вопросы развития машиностроительной отрасли, ход реализации Комплексного плана по развитию машиностроения до 2028 года, а также итоги проделанной работы Союза за текущий год.

Председателем Сената Парламента Мауленом Ашимбаевым было отмечено, что в регионах сформирован надежный каркас для развития отечественного машиностроения, а эффективное взаимодействие бизнеса, Парламента и Правительства обеспечивает дальнейшее динамичное развитие отрасли.

С докладом выступил Председатель Правления Союза машиностроителей Мейрам Пшембаев. Он доложил об исполнении поручений Главы государства, озвученных в посланиях народу Казахстана в 2023—2024 годах, а также отметил, что совместно с Правительством и Парламентом за последний год приняты ключевые законодательные изменения для развития обрабатывающей промышленности, включая утверждение программ развития внутристрановой ценности и заключения офтейк-контрактов, нормы по отсрочке уплаты НДС до 1 года на импортируемое оборудование и материалы.

Отдельное внимание на заседании было уделено вопросам ускоренного внедрения промышленных роботов и цифровизации производства. Также были затронуты вопросы обеспечения предприятий отечественным сырьем, закрепления обязательств по утверждению программ внутристрановой ценности и введения Реестра казахстанских товаропроизводителей.

Роман Скляр подчеркнул важность скоординированной работы государства и бизнеса для устойчивого роста отрасли и реализации поставленных задач.

По итогам заседания все предложения членов совета будут представлены Правительству и профильным ведомствам для дальнейшего рассмотрения и принятия решений.