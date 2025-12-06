Союз машиностроителей Казахстана подвёл итоги года и представил новые инициативы отрасли

С докладом выступил Председатель Правления Союза машиностроителей Мейрам Пшембаев. Он доложил об исполнении поручений Главы государства, озвученных в посланиях народу Казахстана в 2023—2024 годах, а также отметил, что совместно с Правительством и Парламентом за последний год приняты ключевые законодательные изменения для развития обрабатывающей промышленности, включая утверждение программ развития внутристрановой ценности и заключения офтейк-контрактов, нормы по отсрочке уплаты НДС до 1 года на импортируемое оборудование и материалы.