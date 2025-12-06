Средняя зарплата воронежцев достигла 73 тыс. рублей

По данным статистов, в сентябре размер оплаты труда достиг 73 тыс. 674 рублей. Он увеличился по сравнению с тем же месяцем 2024 года на 19%. При этом реальный размер зарплаты с учетом индекса потребительских цен, по данным статистов, по сравнению с соответствующим периодом 2024 года поднялся на 8,8%, в сентябре по сравнению с тем же месяцем 2024 года — на 9,9%.