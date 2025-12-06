Что даст Беларуси третий энергоблок БелАЭС? Экономист о перспективах атомной энергетики

Атомная энергетика является глобальным драйвером развития экономики. Многие говорят, что атомная энергетика переживает ренессанс во всем мире. Хотя еще 10−20 лет назад говорили, что это «грязная» энергетика, которая загрязняет окружающую среду. Хотя даже на Западе возобладал здравый смысл. Там формально перевели ядерную энергетику в зеленую энергетику.
Экономист обратил внимание, что тренд на развитие мирного атома не обошел стороной и Беларусь, о чем говорят в том числе планы по строительству третьего энергоблока БелАЭС. «У нас достаточно большой реальный сектор, который требует больших затрат на поддержание. Поэтому проект Белорусской атомной электростанции всегда был на слуху», — подчеркнул он.
Георгий Гриц напомнил, что в советское время атомную электростанцию планировали построить на месте ТЭЦ под Минском: «Таким образом, были и исторические предпосылки к строительству БелАЭС».
После строительства атомной электростанции Беларусь получила не только атомную энергию, но и смогла создать новые научные компетенции, отметил он. Новый энергоблок на существующей станции позволит расширить штат специалистов и получить дополнительные энергетические мощности.
«Это 3 тыс. специалистов, которых раньше у нас в принципе не было. А сейчас они обслуживают БелАЭС. Предполагается, что третий энергоблок потребует еще 1 тыс. специалистов. При том около 70% готовятся в белорусских вузах. Мы уже создали не просто пласт специалистов, но и сформировали преподавательский состав для их подготовки», — подчеркнул экономист.
По словам Георгия Грица, Беларусь со строительством БелАЭС создала базис для пятого или даже шестого технологического уклада. Таким образом, резюмировал экономист, планы по строительству третьего энергоблока являются логичным продолжением этой политики и показателем того, что Президент Беларуси Александр Лукашенко работает вдолгую, развивая подобные проекты.