Что даст Беларуси третий энергоблок БелАЭС? Экономист о перспективах атомной энергетики

«Это 3 тыс. специалистов, которых раньше у нас в принципе не было. А сейчас они обслуживают БелАЭС. Предполагается, что третий энергоблок потребует еще 1 тыс. специалистов. При том около 70% готовятся в белорусских вузах. Мы уже создали не просто пласт специалистов, но и сформировали преподавательский состав для их подготовки», — подчеркнул экономист.