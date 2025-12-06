Молдавия запросила поставки электроэнергии у Румынии из-за отключений на Украине

«В результате атак на энергетическую систему Украины в соседнем с Республикой Молдова регионе был отключён важный энергетический блок, а межсистемные линии электропередачи работают почти на пределе», — говорится в сообщении в соцсетях предприятия.
«Молдэлектрика» в связи с ситуацией запросила в превентивном режиме аварийную помощь в Румынии.
Ранее национальная энергетическая компания «Укрэнерго» заявила, что в ряде регионов Украины вводят аварийные отключения света.
В Минэнерго Украины сообщили, что ВС России нанесли массированный удар по украинским объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии.
В Минобороны России, в свою очередь, заявили, что российские войска в ночь на 6 декабря нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты в России.