Молдавия запросила поставки электроэнергии у Румынии из-за отключений на Украине

Молдавия экстренно запросила у Румынии поставки электроэнергии из-за отключений в энергосетях на Украине, сообщает «Молдэлектрика».

«В результате атак на энергетическую систему Украины в соседнем с Республикой Молдова регионе был отключён важный энергетический блок, а межсистемные линии электропередачи работают почти на пределе», — говорится в сообщении в соцсетях предприятия.

«Молдэлектрика» в связи с ситуацией запросила в превентивном режиме аварийную помощь в Румынии.

Ранее национальная энергетическая компания «Укрэнерго» заявила, что в ряде регионов Украины вводят аварийные отключения света.

В Минэнерго Украины сообщили, что ВС России нанесли массированный удар по украинским объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии.

В Минобороны России, в свою очередь, заявили, что российские войска в ночь на 6 декабря нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты в России.