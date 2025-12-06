Ричмонд
В Самарской области могут освободить несовершеннолетних от налога на имущество

Предложение об освобождении детей от имущественного налога озвучили в Госдуме.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области местные жители обсуждают новую инициативу об освобождении несовершеннолетних от некоторых налогов. Такое предложение выдвинул вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов.

Согласно опубликованным данным, освобождение будет распространяться на объекты недвижимости, которые были приобретены за счет средств материнского капитала, получены в дар или по наследству. Формально, ребенок, получивший долю в квартире, автоматически становится налогоплательщиком, в то время как родители обязаны уплачивать налог на материнский капитал.

«Считаю данную ситуацию несправедливой и подрывающей логику социальной поддержки семей», — сказал вице-спикер «РИА Новости».