Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что нужно знать о социальной справедливости в Молдове: Кто из государственных служащих получает в 40 раз больше, чем пенсионеры

Пока граждане платят рекордные тарифы, руководители регулирующих органов получают сотни тысяч леев в месяц.

На фоне роста тарифов и падения реальных доходов населения руководители госструктур, ответственных за регулирование тарифов и финансового сектора, получают зарплаты в размере от 100 000 до 125 000 леев ежемесячно. В список входят:

5 директоров ANRE — около 125 000 леев каждый;

глава CNPF — 114 000 леев;

директор ANRCETI — 104 000 леев;

представители НБМ — около 100 000 леев.

Эти структуры напрямую влияют на стоимость газа, электричества, связи, банковские комиссии и финансовые услуги, которыми пользуются все граждане. При этом контроль над тарифами остаётся слабым, а ответственность — размыта.

Контраст очевиден: граждане экономят на коммунальных услугах, а регулирующие органы живут по стандартам топ-менеджеров частных корпораций — за государственный счёт.