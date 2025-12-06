Что нужно знать о социальной справедливости в Молдове: Кто из государственных служащих получает в 40 раз больше, чем пенсионеры

На фоне роста тарифов и падения реальных доходов населения руководители госструктур, ответственных за регулирование тарифов и финансового сектора, получают зарплаты в размере от 100 000 до 125 000 леев ежемесячно. В список входят:
5 директоров ANRE — около 125 000 леев каждый;
глава CNPF — 114 000 леев;
директор ANRCETI — 104 000 леев;
представители НБМ — около 100 000 леев.
Эти структуры напрямую влияют на стоимость газа, электричества, связи, банковские комиссии и финансовые услуги, которыми пользуются все граждане. При этом контроль над тарифами остаётся слабым, а ответственность — размыта.
Контраст очевиден: граждане экономят на коммунальных услугах, а регулирующие органы живут по стандартам топ-менеджеров частных корпораций — за государственный счёт.