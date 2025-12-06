Однокомнатная квартира стала самой дорогой из проданных в ноябре 2025 в Беларуси

Самой дорогой квартирой из проданных в ноябре в Беларуси оказалась однокомнатная за почти 426 тысяч долларов в «Северном береге», пишет площадка недвижимости Realt.by со ссылкой на Реестр цен на земельные участки.
Это жилье приобрели в доме Lake Views «Северного берега». Дом находится возле Цнянского водохранилища.
Площадь купленной квартиры 78,8 квадрата. Если учесть, что стоит она 425 898 долларов, то метр выходит по 5398 долларов.
Прочитайте, куда пропал и как выглядит сейчас знаменитый белорусский гимнаст Иван Иванков, которому уже 50 лет.
Ранее белорусский врач назвала «симптомы тревоги» для срочного обращения за медпомощью.
А еще МВД разослало СМС-сообщения с предупреждением владельцам iPhone в Беларуси.