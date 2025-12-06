МИД РФ: за три года потери экономики ЕС от санкций достигли 1,6 трлн евро

Экономика стран Европы за последние три года потеряла из-за антироссийских санкций 1,6 трлн евро. Такие цифры в субботу, 6 декабря, озвучили в МИД России.
В российском дипведомстве подчеркнули, что несмотря на «беспрецедентные меры экономического нажима» со стороны Запада, экономика России продолжает расти и демонстрирует высокую степень устойчивости и адаптируемости.
В МИД РФ указали, что антироссийские санкции наносят тяжелый урон их инициаторам и провоцируют системные риски для всей мировой экономики.
«Попытки экспроприации суверенных активов центральных банков создают риски для всех государств, располагающих средствами в западных юрисдикциях», — предупредили в МИД РФ.
Санкции Запада там назвали проявлением неоколониализма и серьезным препятствием на пути «формирования справедливого и равноправного полицентричного миропорядка».
В МИД напомнили, что практика введения односторонних санкций противоречит Уставу ООН и является посягательством на уникальные полномочия этой организации.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у Запада не получится управлять мировой экономикой с помощью санкций.
Норвежское издание Steigan писало, что Россия поставила Европу на колени в сфере экономики.