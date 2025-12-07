Нацбанк обнародовал курс доллара и курс евро на 7 декабря

Национальный банк установил курсы валют на 7 декабря, воскресенье. В частности, курс евро, курс доллара и курс российского рубля не изменились в сравнении с курсами, установленными еще перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на воскресенье, 7 декабря, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8957 белорусского рубля, 1 евро — 3,3814 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7627 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными на пятницу, 5 декабря, и субботу, 6 декабря, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не поменялись в воскресенье, 7 декабря.
Тем временем Минсвязи заявило, что белорусам больше не нужно ждать 24 часа для доступа к интернету в РФ.